أول ملعب لرياضة الرغبي بليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 03:43 مساء
أول ملعب لرياضة الرغبي بليبيا (المركز الإعلامي)

تم الانتهاء من إنشاء أول ملعب خاص بلعبة الرغبي بمدينة بنغازي كآخر أهداف مشروع «رغبي 2018»، ويأتي إنشاء هذا الملعب بالشراكة مع جامعة بنغازي وبلدية بنغازي، ويقع الملعب الجديد بجامعة بنغازي.

ارتدى الملعب حلة جميلة وجديدة، وهو إنجاز تاريخي من إنجاز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة ويحسب للقائمين على هذه اللعبة الذين يسعون منذ فترة لإنجاز ملعب بهذه القيمة سيتح الفرصة ويسهم في انتشار هذه اللعبة التي تعد جديدة وحديثة العهد في ليبيا.

اللعبة ينتظرها مستقبل زاهر بفضل طموح مسيريها ومحبيها، الذين تحقق حلمهم الذي لطاما انتظروه طويلاً ولفترة تجاوزت الست سنوات من العمل المتواصل مع الشركاء واللاعبين والمدربين والحكام.

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