الصمود والمستقبل في مباراة بطل مرحلة ذهاب دوري الجردينة

دوري الجردينة لكرة القدم المصغرة (فيسبوك)

تتواصل، اليوم الثلاثاء، منافسات دوري الجردينة لكرة القدم المصغرة بسوق الجمعة بطرابلس، الواقعة في منطقة السوالم بإقامة المباراة النهائية في مرحلة الذهاب، التي ستجمع فريقي الصمود والمستقبل.

كانت البطولة انطلقت السبت الماضي بمشاركة 5 فرق وهي الانتصار والمستقبل والصمود والتحدي والانطلاق.

وجمعت مباراة الافتتاح فريقي المستقبل والانطلاق، وانتهت بفوز فريق المستقبل (4/6) وفي اليوم الثاني فاز الصمود على فريق التحدى (2/4) ومباراة اليوم الثالث فاز فيها فريق الانتصار على فريق الانطلاق (1/2).

واليوم الثلاثاء تقام مباراة الصمود والمستقبل لتحديد بطل مرحلة الذهاب.