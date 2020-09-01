كأس نجوم الكرة المصغرة تستعد لربع النهائي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 02:13 مساء
الوحدة بالزنتان (فيسبوك)

جرت، أمس الإثنين، على ملعب صرمان آخر مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، وانتهت بفوز فريق شهداء عبدالجليل على شباب العين بخمسة أهداف لهدفين، وبهذه النتيجة تصدر فريق شهداء عبدالجليل المجموعة برصيد 13 نقطة، وجاء شباب العين ثانيًا بـ12 نقطة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال عضو اللجنة المنظمة للبطولة طارق غومه: «إن غدًا الأربعاء سيشهد ملعب الرحيبات بداية من السادسة مساءً أولى مباريات الدور ربع النهائي، التي تجمع المتفوقون2 مع النصر بالزنتان، وتعقبها مباراة المتفوقون1 مع شباب العين، والخميس يشهد ملعب صرمان مباراتين أيضًا الأولى تجمع الوحدة الزنتان مع الوحدة الرحيبات وتعقبها مباراة شهداء عبدالجليل وأكاديمية درج».

يشار إلى أن بقية أدوار البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

أكاديمية درج (فيسبوك)
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