تألق المعداني وساطي في فروسية مرجانة لقفز الحواجز

منافسات لفروسية قفز الحواجز الليبية. (إنترنت)

تألق الفرسان محمد المعداني، وكريم ساطي في الأسبوع الخامس عشر لدوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز، الذى يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية.

في فئة الصاعدين توج الفارس محمد المعداني مع فرسه نجمه بأول الترتيب وأضاف 20 نقطة إلى رصيده، وجاء ثانيا الفارس الصاعد أنس العبيدي مع الفرس نيوزت، وثالثا إبراهيم الدرسي مع نفس الفرس نيوزت، ورابعا سيف أبوفرده مع الفرس الجواد زورزي، وخامسا الطاهر الدرسي مع الفرس تبارك.

ترتيب فئة الصاعدين بعد الجولة الـ15

يتصدر فئة الصاعدين الفارس عبدالرحمن الفاخري بـ186 نقطة، وثانيا محمد المعداني 180 نقطة، وثالثا سيف أبوفردة 140 نقطة، ورابعا أنس العبيدي 138، وخامسًا رمضان الحبوني 100 نقطة.

وفي الفئة الأولى أحرز أول الترتيب الفارس كريم ساطي مع الفرس وعد، وجاء ثانيا مروان النايلي مع الفرس نرجس، وثالثا رياض النايلي مع الجواد عنتر، ورابعا وسلم الفرجاني مع الفرس هيلانا، وخامسا رؤيا الفرجاني مع الفرس هيلانا.

ترتيب الفئة الأولى بعد الأسبوع الـ15

يتصدر الفئة المفتوحة الفارس عبدالرحمن القزيري بـ218 نقطة، وثانيا أحمد بعيو 192 نقطة، وثالثا زكيةه العنيزي 122 نقطة، ورابعا همام الذيب 116 نقطة، وخامسا ونبسه الصرماني 102 نقطة.

وفي الفئة المفتوحة بقيت الصدارة على حالها للفارس مروان النايلي برصيد 218 نقطة ويلاحقه عبد الإله العبيدي 200 نقطة، وثالثا كريم ساطي 176 نقطة، ورابعًا عبدالمهيمن العبيدي 116 نقطة، وخامسا رياض النايلي 82 نقطة.

يشار إلى أن دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز يتواصل حتى الأسبوع الـ20 وبنظام جمع النقاط.