اتحاد الكرة ينعي وفاة أربع شخصيات رياضية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 07:58 مساء
الدكتور عمران المهدي الفيتوري حارس فريق التحدي لكرة القدم السابق (أرشيفية : الإنترنت)

تقدم مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بتعازيه في عدد من الشخصيات الرياضية التي فقدناها خلال الأيام القليلة الماضية، وانتقلت إلى جوار المولى عز وجل.

ونعى المجلس الدكتور عمران المهدي الفيتوري، رئيس مجلس إدارة نادي التحدي السابق، والدكتور إبراهيم قويدر، وهو رياضي تقلد وتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي ببنغازي، وتولى رئاسة قطاع الشباب والرياضة خلال سنوات الثمانينات.

كما نعى المجلس لاعب فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم السابق خلال مواسم السبعينات محمود عوض، والراحل الحاج الطيب الشريف أحد مؤسسي نادي الصقور بمدينة طبرق وأحد أعيان المدينة.

وقال المجلس في بيان نشره عبر حساب الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نسأل المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته وإنا لله وإنا وإليه راجعون».

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