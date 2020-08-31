إنشاء مركز لتطوير كوادر الدراجة العربية

منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس الاتحاد العربي للدراجات فيصل القاسمي قرارًا بإنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، الذي تمت الموافقة على إنشائه في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد يوليو الماضي.

وحسب صفحة الاتحاد على فيسبوك، يعد هذا المركز الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعربي، حيث يوجد هناك مركز وحيد متخصص في العالم يتبع الاتحاد الدولي للدراجات ومقره في سويسرا.

ويعمل المركز على إعداد برامج ودورات تدريبية للمبتدئين والمتقدمين من حكام ومدربي وفنيي ميكانيك الدراجات، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة في مجال إعداد وتأهيل وصقل الكوادر المساعدة من منظمي السباقات وسائقي السيارات المرافقة للفرق، وكلف المستشار إسماعيل الحوسني مديرا عاما للمركز.

يذكر أن الاتحاد العربي للدراجات نظم دورات للمدربين والحكام في سباقات المضمار والطريق والدراجات الجبلية، ونظم أيضًا ورشة لمكافحة المنشطات والتعريف بأضرارها الهدامة.