بطولة كأس النجوم للكرة المصغرة تنتظر مباراة واحدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 31 أغسطس 2020, 01:29 مساء

لم تتبقَ إلا مباراة واحده تجمع مساء اليوم الإثنين شباب العين وشهداء عبدالجليل، ويسدل الستار على المرحلة الأولى لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة.

المجموعة الأولى
الصدارة للمتفوقين بضغوط الشعال برصيد 12 نقطة وثانيًا الوحدة الرحيبات 9 نقاط، وثالثًا الباروني 6 نقاط، وخامسًا الوحدة بالويفات بنقطة وسادسًا البلاغ بالرجبان بنقطة واحدة.

المجموعة الثانية
تصدرها فريق المتفوقون 2 برصيد 10 نقاط، وجاءت أكاديمية درج ثانيًا بثماني نقاط، وثالث التراتيب للانتصار بجناون بخمس نقاط، ورابعًا شباب طمزين 3 نقاط، وخامسًا تحدي شكشوك بنقطة واحدة.

المجموعة الثالثة
تاهل عنها فريقا الوحده والنصر بالزنتان برصيد 10نقاط لكل منهما بفارق الأهداف جاء الوحده أولا والنصر ثانيا وثالث الترتيب للاعتصام بالرياينه برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف حل فريق بلدية الظاهر رابعا وخامسا الترتيب القنه ببير الغنم بدون نقاط.

المجموعه الرابعه
ستتحدد هوية الفريقين المتاهلين للدور ربع نهائي بعد مباراة شباب العين وشهداء عبدالجليل وعن نتائج مباراتى أمس الأحد فاز شباب صرمان على الشبيبه (12/ 2) والكتيبه الزرقاء على سوف قراده (2/ 0).

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