الهوني يتوج مع الترجي بالدوري التونسي 30

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 12:01 مساء
حمدو الهوني (أرشيفية: الإنترنت)

توج المحترف الليبي حمدو الهوني، بصفوف نادي الترجي الرياضي التونسي، أمس الأحد، بلقب الدوري العام الممتاز لكرة القدم مع فريقه الفائز باللقب للمرة الرابعة على التوالي و30 في تاريخه، وهو رقم قياسي وذلك قبل ثلاث جولات على النهاية.

يأتي هذا بعد تعادله بهدف مع ضيفه هلال الشابة، حيث حافظ الترجي على سجله دون خسارة في 23 مباراة حقق خلالها 16 فوزًا وسبعة تعادلات ليرفع رصيده إلى 55 نقطة متقدمًا بفارق 9 نقاط عن الصفاقسي أقرب ملاحقيه الذي فاز (2-1) على النجم الساحلي في مباراة قمة أخرى، لكن الترجي حسم الفوز باللقب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على الصفاقسي بعد فوزه بهدفين ذهابًا وتعادلهما سلبيًّا في الإياب، ليشهد المحترف الليبي بصفوف أبناء «باب سويقة» تلك اللحظات التاريخية في حياة عميد الأندية التونسية.

وعن تلك اللحظة التاريخية قال الجناح العصري الليبي حمدو الهوني عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: «مبروك البطولة على كل الترجيين، وأنا سعيد بلقب الدوري الثاني لي مع الفريق، وسعيد جدًّا أنني ألعب في فريق كبير لا يعترف إلا بالألقاب، صحيح أن مردودنا تقلص بعد فترة الحجر الصحي، لكن المهم أننا لم ننهزم، وحسمنا أمر اللقب قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، ونعد الجماهير أن الموسم المقبل سنكون أفضل بكثير».

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