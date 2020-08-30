10 ليبيين في دورة حكام البوكسينغ

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ، حسين الفروج، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أنه في إطار التعاون بين اتحادي البوكسينغ في ليبيا والأردن ستتاح الفرصة لعشرة حكام من ليبيا في دورة حكام الكيك بوكسينغ.

الدورة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأردني عبر الإنترنت، وهم لؤي فريوان ونادر الشيخ ومحمد حسين وعلي الهرام ومحمد تكالة وخالد القريتلي ومحمد بلتيت وجميل عبدالرزاق ويونس البكوش ونجلاء الذغائمي.

يشار إلى أن الدورة ستنطلق في الثالث من سبتمبر، وتتواصل لثلاثة أيام، ويحاضر فيها الأستاذان رئيس لجنة الحكام العرب زايد جهاد، ومقرر لجنة الحكام العرب جهاد عشا.