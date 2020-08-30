بيت المال في اجتماع دولي للتايكوندو

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو اللجنة التسييرية لاتحاد التايكوندو، محمد بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه مثل ليبيا في الاجتماع الذي عقد، أمس السبت، مع رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بول ويلر، عبر الإنترنت.

حضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأسترالي ميشيل ظاهر، بجانب عدد من رؤساء الاتحادات العربية، منها المغرب وسورية وقطر والجزائر وليبيا وفلسطين وتونس.

وأضاف أن الاجتماع شهد عرض بنود جدول الأعمال، متمثلة في اعتماد الاتحاد العربي وتشكيل لجنة لوضع الدستور الرياضي للاتحاد العربي واعتماد الشهادات الدولية.

وقد افتتح الاجتماع بول ويلرلدولي، مرحبًا بجميع الحضور، ومنوها بجائحة «كورونا» وما سببته من عدم الاجتماعات التقابلية وضعف الأنشطة الدولية، وعدم إقامة الدورات التأهيلية. وقد تحدث عن نبذة تاريخية للعبة التايكوندو ومراحل تطورها في العالم، كما تحدث عن ست دول عربية قد تم اعتماد شهاداتها وتعديلها للعمل بها وفق النظم المعمول بها.

ونوه بأن دولتي ليبيا والعراق سيتم اعتمادهما والاعتراف بالمدربين خلال الأيام القادمة، وبأن إجراءاتهما تحت دراسة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.

وأخذ الكلمة ميشيل ظاهر، موضحا دور الاتحاد العربي في تقديم رسالته السامية من قبل الدول العربية، والتمثيل الذي يشرف العرب في المحافل العالمية من بطولات وإقامة مهرجانات رياضية، وتحدث عن دور المدربين لتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة وتاريخية.

وتحدث محمد بيت المال عن استيفاء المستندات بالاتحاد الدولي للتايكوندو، وإرسال الشهادات الدولية عبر الإيميل، حيث دام الاجتماع لأكثر من ساعتين.