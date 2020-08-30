انتصارات وتعادلات في بطولة كأس النجوم

فريق الوحدة الرحيبات (إنترنت)

تتواصل مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة. وأقيمت أمس السبت ست مباريات، وشهدت فوز أكاديمية درج على شباب طمزين بهدفين لصفر، وتعادل تحدي شكشوك مع الانتصار بجناون بهدفين في كل شبكة.

بنفس النتيجة تعادل شهداء عبدالجليل مع شباب صرمان، والوحدة الزنتان فاز على بلدية الظاهر بهدفين دون رد، وتعادل الوادي والاعتصام بالريايينة بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما فاز النصر على القنة بخير الغنم بهدفين لصفر.

وبعد نتائج أمس تأهل رسميا للدور ربع النهائي فرق المتفوقون 1 وغوط الشعال وأكاديمية درج والمتفوقون 2 والوحدة الرحيبات والنصر والوحدة بالزنتان وشباب العين وشهداء عبدالجليل، ومباريات هذا الدور ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.