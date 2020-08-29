مبادرة جديدة للجنة العمل التطوعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 أغسطس 2020, 03:58 مساء
مبادرة جديدة للجنة العمل التطوعي (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي علي السميعي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن اللجنة حريصة على الوقوف بجانب شرائح المجتمع التي تستحق الرعاية والاهتمام، وستطلق فى شهر سبتمبر المقبل ببرنامج «كفالة اليتيم».

وأضاف السميعي أن البداية ستكون بمدن أوباري وودان ورقدالين وصرمان والخمس وجنزور، وسيتم توفير كل المستلزمات الدراسية فور عودة الدراسة، من خلال التعاون مع عديد الجهات ذات العلاقة التي تهتم بالبحوث الاجتماعية لهذه الشريحة.

يشار إلى أن لجنة العمل التطوعي هى إحدى إدارات هيئة الشباب والرياضة الليبية وكانت لها خطوة استباقية في وضع مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب موضع التنفيذ، وجمعت خبرات وقامات العمل التطوعي على منصة العالم الافتراضي «زوم» في ورشة عمل بعنوان «العمل التطوعي العربي.. الواقع والطموح».

شارك في الاجتماع خبراء من خيرة شباب وقامات وقادة الوطن العربي الكبير الذين يهمهم التطوع وهمومه من دول ليبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وسورية والبحرين والسعودية والكويت وسلطنة عمان وفلسطين والعراق لتشجيع مبادرات الشباب العربي التطوعي الإبداعيه ومدى الاستفاده منها مع استقراء أفكار الشباب وطموحاتهم، ووضع الخطط والدراسات وتغيير كافة السبل لإنجاحها وتطبيقها على أرض الواقع.

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