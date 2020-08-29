17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 أغسطس 2020, 02:34 مساء
منافسات سابقة في المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)


أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ حسين الفروج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن ليبيا ستشارك في بطولة العالم لـ«المواي تاي» عبر الإنترنت بـ17 فيديو للاعبين في فئة البراعم محمد شلاوح وعدي عبيدي   وأيمن الدروقي.
     
وفي فئة الناشئين تشارك بالرياضيين عبدالمالك شلاوح وعبدالرحمن الهرمة وعبدالرؤوف بحوية ومحمد أحمد شلاوح وعبد المهيمن شلاوح، وفي فئة الشباب بالرياضيين عبدالرؤوف الشريف وعادل الدروقي ومصطفى البرغتي ومحمد التكبالي.
 
وفي فئة الكبار بالرياضيين عبدالحفيظ الصيد ومحمد صالح اشتيوي ومحمد العوامي وموسى البوسيفي، وفي فئة الماستر فوق 40 عامًا بالرياضي وليد محمد بريون.

يشار إلى أن البطولة ستقام في أكتوبر المقبل تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

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