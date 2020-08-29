تأهل الوحدة والنصر لـ«ثمانية كأس النجوم»

جانب من بطولة كأس النجوم للأواسط (فيسبوك)

تتواصل مباريات بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة للأواسط، حيث استضاف ملعب الرحيبات، الخميس الماضي، عدة مباريات وشهد فوز أكاديمية درج على التحدي شكشوك بخمسة أهداف لهدف واحد والمتفوفون غوط الشعال على شباب طمزين بهدفين دون رد.

وعلى ملعب صرمان وفي المجموعة الرابعة تفوق نادي شهداء عبد الجليل جنزور على فريق الشهيد سوف قرادة القلعة بنتيجة عريضة بثلاثة عشر هدفًا مقابل ثلاثة.

وعلى ملعب الرياينة وفي المجموعة الثالثة، فاز الوحدة الزنتان على الوادي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، والنصر الزنتان على الاعتصام الرياينة بثلاثية نظيفة، بينما فاز مختلط الظاهر على القنة بئر الغنم بهدفين بالانسحاب.

وبعد هذه النتائج ضمنت فرق النصر والوحدة بالزنتان والمتفوقون والوحدة الرحيبات التأهل إلى الدور الربع نهائي.

واجريت أمس الجمعة أربع مباريات انتهت بفوز شباب العين على الكتيبة الزرقاء بهدفين لهدف وتعادل الشبيبة مع سوف قرادة بثلاثة أهداف لكلا منهما كما فاز المتفوقون على الوحده الويفات بهدفين والباروني على البلاغ بسبعة أهداف لثلاثة.

وتقام اليوم السبت ست مباريات بملعب الرحيبات ويلتقي شباب طمزين مع اكاديمية درج والتحدي شكشوك مع الانتصار بجناون وبملعب الرياينة ستقام ثلاث مباريات

النصر يلتقي شهداء القنة ويعقبها مباراة الوادي مع الإعتصام وفى ثالث المباريات مختلط الظاهر مع الوحدة الزنتان وعلى ملعب صرمان سيجمع اللقاء شباب صرمان مع شهداء عبدالجليل.