بيت المال يكشف دور عموميات الأندية في اختيار القيادات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:40 مساء
محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

طالب محمد بيت المال الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكواندو، بأن الجمعيات العمومية للأندية الرياضية يقع عليها دور في اختيار القيادات الرياضية في الانتخابات المقبلة للاتحادات الرياضية وعدم المجاملة في ذلك.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يشكر التناول الجيد لبعض القنوات في طرح واقع الرياضية وسماع جميع الأطراف وعدم المحاباة لطرف دون آخر فى القضايا الرياضية الشائكة، لأن الإعلام يسهم في تصحيح الواقع الرياضي.

وأوضح: «لا أحد يملك حق الوصاية على الرياضة، وأن وجود أجسام رياضية موازية فرضت نفسها لبعض الاتحادات يؤكد وجود مشكلة عميقة بالرياضة الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
«الرئاسي» يقرر فرض حظر كامل لمدة 4 أيام يبدأ في السادسة من مساء اليوم
ليبيا
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد