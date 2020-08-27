بيت المال يكشف دور عموميات الأندية في اختيار القيادات الرياضية

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

طالب محمد بيت المال الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكواندو، بأن الجمعيات العمومية للأندية الرياضية يقع عليها دور في اختيار القيادات الرياضية في الانتخابات المقبلة للاتحادات الرياضية وعدم المجاملة في ذلك.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يشكر التناول الجيد لبعض القنوات في طرح واقع الرياضية وسماع جميع الأطراف وعدم المحاباة لطرف دون آخر فى القضايا الرياضية الشائكة، لأن الإعلام يسهم في تصحيح الواقع الرياضي.

وأوضح: «لا أحد يملك حق الوصاية على الرياضة، وأن وجود أجسام رياضية موازية فرضت نفسها لبعض الاتحادات يؤكد وجود مشكلة عميقة بالرياضة الليبية».