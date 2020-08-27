الرياضة الليبية تودع لاعب الجولف أبي الأشهر

الفقيد عبدالسلام محمد أبي الأشهر. (إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية اليوم، أحد رواد لعبة الجولف الليبي لاعب منتخب ليبيا والاتحاد العسكري، الفقيد عبدالسلام محمد أبي الأشهر عن عمر 72 عاما.

والفقيد أحد مؤسسي فريق الاتحاد العسكري للجولف في العام 1968، وشارك معه في العديد من البطولات المحلية والخارجية، من بينها بطولة مالطا المفتوحة يناير 1969، وتحصل فيها على الترتيب الأول.

كما شارك في بطولة بمصر المفتوحة العام 1974، والبطولة العربية بالمغرب 1984 بمشاركة منتخبات ليبيا والمغرب وتونس والسعودية والكويت والإمارات.

كما شارك في بطولة الملك الحسن الثاني المفتوحة في المغرب 1984.