تأهل المتفوقون والوحدة الرحيبات لربع نهائي كأس النجوم

فريق الوحدة الرحيبات. (إنترنت)

ضمن فريقا المتفوقون والوحدة الرحيبات وأهلها للدور الربع نهائي بطولة كأس النجوم، بعد أن جمع كل منهما 9 نقاط في رصيده.

فريق الوحدة فاز أمس على الوحدة بالويفات، وبخمسة أهداف مقابل هدف واحد، والمتفوقون فاز على الباروني بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.

واليوم يتجدد الموعد مع أربع مباريات، حيث يجمع ملعب صرمان فريق شهداء عبدالجليل وسوف قرادة، وعلى ملعب الرياينة ستقام مباراتان، الأولى تجمع الوادي مع الوحدة بالزنتان وتعقبها مباراة الاعتصام، بالرياينة وضيفه النصر بالزنتان.

وعلى ملعب الرحيبات ستقام مباراتان، الأولى يواجه فريق تحدي شكشوك نظيره أكاديمية درج، والمتفوقون 1 مع شباب طمزين.