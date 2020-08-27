إثارة وتشويق في دوري مرجانة لفروسية الحواجز

منافسات سابقة في فروسية قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل وبنجاح دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز الذي يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على «فيسبوك» فإن الموعد يتحدد اليوم الخميس مع مباريات الجولة الخامسة عشرة للفئات الثلاث (الصاعدين / الفئة الأولى / الفئة المفتوحة).

وقبل جولة اليوم هذه نظرة على التراتيب الثلاثة الأولى في كل فئة.

1- الفاخري يتصدر فئة الصاعدين

تشهد فئة الصاعدين مشاركة 28 فارسًا وارتفاع جوائزها (60/ 70 / 80) سنتيمترا، ويتصدرها الفارس عبدالرحمن الفاخري برصيد 186 نقطة، وأقرب الملاحقين محمد المعداني 160 نقطة، وثالث الترتيب سيف أبوفردة 126 نقطة.

2- القزيري يتصدر الفئة الأولى

تشهد الفئة الأولى مشاركة 28 فارسا وارتفاع حواجزها (100/90/80) سنتيمتر، ويتصدرها الفارس عبدالرحمن القزيري برصيد 208 نقطة، ويلاحقه أحمد بعيو 192 نقطة، وثالث الترتيب زكية العنيزي برصيد 122 نقطة.

3- النايلي ينفرد بصدارة الفئة المفتوحة

الفئة المفتوحة تشهد مشاركة 18 فارسا وارتفاع حواجزها (100/ 110/ 115) سنتيمترا وينفرد بصدارتها الفارس مروان النايلي برصيد 218 نقطة ويلاحقه عبدالإله العبيدي، برصيد 200 نقطة، وثالث الترتيب كريم ساطي 176 نقطة.