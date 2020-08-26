«كاف» يعلن المواعيد الجديدة لتصفيات أفريقيا وكأس العالم

جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عودة مسابقات المنتخبات مجددًا بعد فترة التوقف من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا».

ووفقًا للخطاب الذي أرسله الـ«كاف» إلى كل الاتحادات الأعضاء ستعود المسابقات مجددًا بداية من نوفمبر المقبل وفق المواعيد التالية:

الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020: مباريات ودية بحد أقصى مباراتان تحدد بمعرفة كل اتحاد، ومن 9 إلى 17 نوفمبر 2020: مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، ومن 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا.

وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون في المواعيد التالية:

من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021: الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال، ومن 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال.

ومن 4 إلى 12 أكتوبر 2021 الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال، ومن 8 إلى 16 نوفمبر 2021، المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم.