الترجي يتسلح بالهوني في قمة الأفريقي بالدوري التونسي.. اليوم

جناح الترجي حمدو الهوني (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض فريق «الترجي» التونسي مواجهة نارية عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره «الأفريقي»، اليوم الأربعاء، على ملعب المنزه، في قمة منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري التونسي، ويدخل «الترجي» المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 53 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن «الصفاقسي» صاحب المركز الثاني، قبل انطلاق الجولة 22، فيما يأتي «الأفريقي» في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ويسعى «الترجي» لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للدوري التونسي، والاقتراب خطوة أكبر من أجل التتويج باللقب، فيما يأمل «الأفريقي» في حسم الديربي لصالحه، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا، بعد تفوقه على البنزرتي بهدف في الجولة الماضية، وشهدت قائمة «الترجي» لمباراة الديربي عودة كل من الليبي حمدو الهوني، والجزائري إلياس الشتي، بعد تعافيهما من الإصابة، في حين يتواصل غياب المهاجم إبراهيما واتارا بسبب الإصابة، وفادي بن شوف لأسباب فنية، بحسب وسائل إعلام تلفزيونية تونسية.

سبق وأعلنت ادارة نادي «الترجي» تعافي المحترف الليبي حمدو الهوني من الإصابة التي ألمت به في مباراة سابقة أمام فريق «مستقبل سليمان» ومنحه الطاقم الطبي راحة سلبية لمدة 21 يوميًّا، بحسب صفحة نادي «الترجي» عبر «فيسبوك».

وسوف يعود الهوني في لقاء الدربي بين «الأفريقي» و«الترجي» التونسي اليوم الأربعاء في ظل احتياج الجهاز الفني لجهوده الفنية في مباراة القمة التونسية.

المحترف الليبي حمدو الهوني يقدم مستويات جيدة مع فريقه «الترجي»، حيث سجل 5 أهداف مع فريقه «الترجي» وأسهم في صنع عديد الأهداف، وبغياب الهوني عن الفريق تعادل «الترجي» في آخر مبارياته.