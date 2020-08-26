3 فوز وتعادلان وانسحاب في كأس النجوم لـ«القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 02:35 مساء
جانب من بطولة كأس النجوم للأواسط (فيسبوك)

جرت، أمس الثلاثاء، ست مباريات في بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة أسفرت عن النتائج التالية، ففي ملعب الرياينة حقق أواسط الوادي الفوز على مختلط ظاهر الجبل بنتيجة خمسة أهداف لهدفين، وتعادل الجاريز لوحدة والنصر بالزنتان بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما فاز الاعتصام الرياينة على القنة بئر الغنم بهدفين بالانسحاب.

وتعادل المتفوقون1 مع أكاديمية درج بهدفين لهدفين، بينما خسر الانتصار جناون أمام شباب طمزين (3/6)، وهناك طعن مقدم من نادي الانتصار سيتم النظر فيه من قبل اللجنة الفنية للبطولة، كما فاز أواسط شهداء عبدالجليل على الشبيبة صرمان (1/3).

واليوم، الأربعاء، يتجدد الموعد مع أربع مباريات على ملعب الرحيبات، حيث يلتقي أواسط الباروني مع المتفوقون 2 والوحدة بالويفات يحل ضيفًا على الوحدة بالرحيبات، وعلى ملعب صرمان شباب العين يلتقى جاره شباب صرمان، ويعقبها  لقاء الشبيبة مع الكتيبة الزرقاء.

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