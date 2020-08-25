مشاركة ليبية في عالمية الشطرنج للجامعات

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، مشاركة ليبيا في بطولة العالم للشطرنج الجامعية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية عبر الإنترنت خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يسعى لإتاحة الفرصة لطلاب ليبيا للتواجد في كل المحافل الخارجية، وسبق لطلاب ليبيا التتويج بالقلادة الفضية لبطولة الجامعات العربية للطائرة الشاطئية بسلطنة عمان.

ومؤخرًا حقق الليبي جهاد حمادي صحبة مجموعته جائزة ملتقى الطلاب العالمي عبر الإنترنت، الذي شهد 1500 مشارك من 105 بلاد.