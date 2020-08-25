تشكيل لجنة تأسيسية للعبة الكيوكو شنكاي

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، القرار رقم 52 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للعبة الكيوكو شنكاي برئاسة عبدالسلام حسن خليفة والنائب أحمد محمد التبر، وعضوية كل من خليل عبد الله خليل ومحمد فرج العمامي وأشرف حسين الشلطامي والهادي مصطفى صنافار ومحمد الشريف فرحات ومحمد يوسف القربوللي وسالم ميلاد مرسال.

وجاء في المادة الثانية من القرار، بحسب الصفحة الرسمية الصادرة على «فيسبوك»، بأنه تتولى اللجنة المُشكلة إدارة شؤون اللعبة، ووضع خارطة طريق للعملية الانتخابية وإعداد مقترح نظام أساسي لعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده، هذا وستكون مدة عمل اللجنة حسب القرار ثلاثة أشهر.