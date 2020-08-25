41 هدفا فى كأس النجوم لـ«القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 03:23 مساء
جانب من بطولة كأس النجوم للأواسط (فيسبوك)

جرت أمس الإثنين خمس مباريات في بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة واهتزت فيها الشباك 41 مرة بمعدل فاق 8 أهداف للمباراة الواحدة.

على ملعب صرمان فاز «شباب العين» على «سوف قرادة بالقلعة» 8/ 1 و«شباب صرمان» على «الكتيبة الزرقاء» 4/ 2 و«المتفوقون غوط الشعال» على «تحدي شكشوك» 4/ 1.

وعلى ملعب الرحيبات فاز «المتفوقون 2» على «الوحدة» بالرحيبات 7/ 2 وتعادل «البلاغ» بالرجبان مع «الوحدة» بالويفات 6/6.

ويتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع أربع مباريات بملعب حيث يلتقي «صرمان الشبيبة» مع أواسط «شهداء عبدالجليل»، وعلى ملعب «الرياينة» ستقام ثلاث مباريات، يلتقي «أواسط الوادي» مع «ظاهر الجبل» و«الاعتصام»بالرياينة مع «القنة» بخير الغنم وفي ثالث المباريات لقاء الجارين «النصر» و«الوحدة» بالزنتان.

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