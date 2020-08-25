3 ليبيين في ندوة صقل حكام «الطائرة العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 02:41 مساء
عدد من مدربي الكرة الطائرة المشاركين (إنترنت)

شارك ثلاثة حكام من ليبيا، هم الدوليون حسين البركي وخالد شنيشح وجلال دهان في الندوة الفنية لصقل حكام الكرة الطائرة العرب عبر الإنترنت التي أُقيمت في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس الجاري.

أُقميت الندوة تحت إشراف وتنظيم مركز البحرين الدولي لتطويرالكرة الطائرة، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي، واستهدفت مشاركة 89 حكمًا عربيًّا لتنشيط ذاكرتهم استعدادًا لعودة المنافسات بعد جائحة «كورونا»، بحسب ما ذكرته صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر «فيسبوك».

حاضر في الندوة خبير التحكيم وعضو لجنة الحكام الدولية التونسي عبد المجيد جراد، وعضو لجنة الحكام العرب اللبناني إلياس طايع، وعضو لجنة حكام الكرة الطائرة البحرينية جعفر إبراهيم.
 
واشتمل برنامج الندوة على محاضرات ومناقشات في جديد قوانين الكرة الطائرة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الحالات التحكيمية، بجانب التطرق إلى التصنيف الدولي للحكام.

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