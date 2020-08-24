تواصل فعاليات اليوم الثالث لدورة أساسيات الإعلام الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 24 أغسطس 2020, 04:07 مساء

تواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي يقيمها ويشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية بمدينة الأبيار اليوم الإثنين.

وقد ألقيت اليوم حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك» محاضرة بعنوان: «تحرير الأخبار الصحفية الأسس العلمية والتطبيقات العملية» للمحاضر إسماعيل مصطفى الفلاح رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة بنغازي.

وقد ألقيت أمس الأحد في اليوم الثاني من هذه الفعاليات محاضرة بعناوين التقرير التلفزيوني والإذاعي، ومفهوم التقرير التلفزيوني، وعناصر التقرير التلفزيوني ومتطلبات التقرير التلفزيوني، وأنواع التقارير الإخبارية التلفزيونية للمحاضر عبدالعزيز طاهر العريبي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة بنغازي.

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