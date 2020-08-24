شهادة دولية للمدرب الوطني رضوان الديب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 24 أغسطس 2020, 03:44 مساء
رضوان الديب (أرشيفية : الإنترنت)

تحصل المدرب الوطني رضوان الديب على دبلوم متقدم معتمد من وزارة التعليم الإسباني والاتحادين الأوروبي والإسباني لكرة القدم ليصبح أول ليبي يحصل على هذه الشهادة العالمية الكبرى بمجال التدريب.

المدرب الوطني رضوان الديب من المدربين الشباب، وهو لاعب سابق بنادي الأهلي طرابلس وبعد اعتزاله لعب كرة القدم، انضم لمنتخب كرة القدم الخماسية وشهد معه العديد من البطولات العربية والأفريقية وحتى الدولية، بحسب ما جاء عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

وفي عالم التدريب درب عدة فرق محلية، وتم تكليفه من قبل إدارة الأهلي طرابلس بالفئات السنية واإنشاء مدرسة خاصة به لتدريب العديد من الناشئين.

وقدم المدرب الوطني رضوان الديب الشكر لكل من وقف معه ودعمه وشجعه حتى تحصل على هذه الشهادة.

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