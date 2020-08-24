وفاة عبدالكريم بن موسى رئيس نادي المدينة الأسبق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الإثنين 24 أغسطس 2020, 03:40 مساء
عبد الكريم بن موسى (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت جماهير الكرة الليبية أمس الأحد رئيس نادي المدينة الأسبق عبدالكريم بن موسى، بعد أن رحل على خلفية صراع مع المرض لم يمهله طويلا.

الفقيد بن موسي أحد الرواد في مجال الرياضة الليبية، ومن بين الأشخاص الذين وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس نادي المدينة، وهو أحد رؤساء نادي المدينة السابقين.

كما يعد بن موسى أحد رواد الرياضية الليبيه والشخصية الرياضية القيادية في ليبيا وفي نادي المدينة العريق، حيث أفنى روحه لخدمة الرياضة والرياضيين، وكان معروفا عنه الحنكة والذكاء وحسن القيادة والوقوف والدفاع على ناديه الذي أحبه وعشقه، وأحد الذين ساهموا في إشهار نادي المدينة.

عبد الكريم بن موسى (أرشيفية : الإنترنت)
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