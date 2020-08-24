رعاية نمساوية لقطاع كرة القدم بنادي الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 أغسطس 2020, 03:18 مساء
رعاية نمساوية لقطاع كرة القدم بنادي الهلال (فيسبوك)

وقع رئيس نادي الهلال الليبي نادر بوشناف عقدا مع شركة تيمبو النمساوية، تتولى الشركة بموجبه رعاية قطاع كرة القدم بنادي الهلال وجميع الفئات، الفريق الأول والأواسط والآمال والبراعم والناشئين وأكاديمية الهلال، بحسب ما جاء في صفحة الإعلامي إلياس الجيلاني عبر «فيسبوك».

العقد معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأن مدة الرعاية ثلاث سنوات حتى العام 2023، وحيا الجيلاني إدارة نادي الهلال على هذه الخطوة التي وصفها قائلا بـ«الصائبة».

وأضاف الجيلاني قائلا «الخطوة تؤكد أن هناك عقلية تتميز بالشطارة الإدارية، وستساهم في النهوض بقطاع كرة القدم وصقل المواهب الواعده ليبقى الهلال مضيئاً بمواهبه في سماء الرياضة الليبية».

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