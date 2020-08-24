4 انتصارات وتعادل في كأس النجوم للأواسط

جانب من بطولة كأس النجوم للأواسط (فيسبوك)

تتواصل وبنجاح كبير مسابقة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة للأواسط، وأجريت أمس الأحد خمس مباريات منها ثلاث مباريات أجريت على ملعب الرياينة، وانتهت بفوز القنه ببئر الغنم على الوادي بخمسة أهداف لثلاثة، والوحدة بالزنتان على الاعتصام بالرياينة بهدف دون رد، والنصر بالزنتان على ظاهر الجبل بخماسية نظيفة.

وبملعب صرمان حقق أواسط شهداء عبدالجليل الفوز على الكتيبة الزرقاء بهدفين لصفر، وبملعب الرحيبات تعادل أكاديمية درج، والانتصار بجناون بأربعة أهداف لكل منهما.

واليوم الاثنين يتجدد الموعد مع أربع مباريات بملعب صرمان شباب العين يستضيف سوف قرادة، والشبيبة يواجه الكتيبة الزرقاء.

وعلى ملعب الرحيبات الوحدة يستضيف المتفوقون 2، والبلاغ بالرجبان يلتقي الوحدة بالويفات.