عدنان التريكي رئيسًا لاتحاد الشرطة الرياضي

اتحاد الشرطة الرياضي. (أرشيفية : إنترنت)

صدر عن وزير الداخلية فتحي باشاغا القرار رقم 1365 بشأن إعادة تشكيل إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، برئاسة العقيد عدنان التريكي، ونائبه عقيد عز الدين أبوالهول.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، كلف العميد ميلود مشكل بعضوية المجلس للألعاب الفردية والعقيد علي الهرامة عضو المجلس للألعاب الجماعية، والعقيد نزار الباروني عضو المجلس للألعاب الجماعية والعقيد نصرالدين غلاب عضو المجلس للعلاقات العامة.

كما تم تكليف العقيد نفيسة البكوش عضو المجلس لرياضة المرأة والموظف عبدالمنعم انبيه عضو المجلس للشؤون المالية والموظف نصرالدين الشوشان عضو المجلس للمناشط الرياضية والثقافية والعميد الصديق الشيباني عضو المجلس عن المنطقه الغربية والعميد محمد التومي عضو المجلس عن المنطقة الجنوبية والمقدم عبدالعاطي المسلاتي عضو المجلس عن المنطقة الشرقية والملازم أول محمود المدهن عن المنطقة الوسطى.

على أن يمارس مجلس الإدارة مهامه وواجباته وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بالخصوص ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.