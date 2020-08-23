أول تعليق من بن علي بعد تمديد تعاقده مع كروتوني الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 06:14 مساء
الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب الدولي الليبي، أحمد بن علي، المحترف في صفوف كروتوني الإيطالي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع ناديه حتى عام 2023.

وأعلنت إدارة نادي كروتوني الإيطالي، اليوم الأحد، بشكل رسمي، تمديد التعاقد مع المحترف الليبي أحمد بن علي، متوسط ميدان الفريق الأول، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكتب بن علي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فخور لاستمراري بارتداء قميص كروتوني، شكرا لكل من أراد استمراري، ولكل الذين دعموني»، موضحًا: «لا أطيق الانتظار، وشغوف بالدفاع عن ألوان كروتوني من جديد، وهز شباك المنافسين».

يذكر أن جياني فيرنا، رئيس كروتوني، أعلن فى وقت سابق، أن ناديه سيحتفظ بخدمات عدد من اللاعبين، ومن بينهم اللاعب الليبي أحمد بن علي بعدما ساهم في قيادة «الروسوبلو» في موسم 2019/2020 للتأهل من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي «السيريا أ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
التشكيل الأقرب لسان جيرمان والبايرن في نهائي دوري الأبطال.. الليلة
رياضة عالمية
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين