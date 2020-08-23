أول تعليق من بن علي بعد تمديد تعاقده مع كروتوني الإيطالي

الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب الدولي الليبي، أحمد بن علي، المحترف في صفوف كروتوني الإيطالي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع ناديه حتى عام 2023.

وأعلنت إدارة نادي كروتوني الإيطالي، اليوم الأحد، بشكل رسمي، تمديد التعاقد مع المحترف الليبي أحمد بن علي، متوسط ميدان الفريق الأول، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكتب بن علي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فخور لاستمراري بارتداء قميص كروتوني، شكرا لكل من أراد استمراري، ولكل الذين دعموني»، موضحًا: «لا أطيق الانتظار، وشغوف بالدفاع عن ألوان كروتوني من جديد، وهز شباك المنافسين».

يذكر أن جياني فيرنا، رئيس كروتوني، أعلن فى وقت سابق، أن ناديه سيحتفظ بخدمات عدد من اللاعبين، ومن بينهم اللاعب الليبي أحمد بن علي بعدما ساهم في قيادة «الروسوبلو» في موسم 2019/2020 للتأهل من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي «السيريا أ».