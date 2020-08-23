بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي

أحمد بن علي بعد التجديد مع كروتوني (فيسبوك)

أعلن الجناح الليبي أحمد بن علي المحترف بصفوف نادي «كروتوني» الإيطالي، اليوم الأحد، تجديد تعاقده رسميا، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

يأتي هذا بعد أن أبدى «كروتوني» رغبته القوية في تجديد عقد بن علي لمدة ثلاثة مواسم جديدة مقبلة، حيث ترجمت إدارة النادي الصاعد حديثاً إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشيو» ذلك على أرض الواقع، عبر تقدم عرض رسمي.

العرض جاء بهدف قطع الطريق على إدارة نادي «بارما» التي تسعى لضم الجناح الدولي الليبي، إلا أن إدارة «كروتوني» تسعى بكل قوة لبقاء بن علي، خصوصاً بعد دوره المميز في المساهمة نحو تأهل الفريق للدوري الممتاز، مستثمراً خبراته في الدوري الإيطالي، بعد أن مثل نادي «بيسكارا» في السابق أيضاً.

وفي يوليو الماضي، نجح الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي «28 عاماً» في الصعود مع فريقه «كروتوني» إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشيو» في الموسم المقبل، بفوزه الكبير على مضيفه «ليفورنو» بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 36 للمسابقة.

ليحجز «كروتوني» المقعد الثاني قبل جولتين على النهاية، بعد أن ظفر «بينيفينتو» بالمقعد الأول قبل عدة أسابيع بالفعل، وسيلعب «كروتوني» موسمه الثالث في الدوري الإيطالي الممتاز بعد 2016-2017 الذي أنهاه في المركز 17، و2017- 2018 الذي أنهاه في المركز 18، وبالتالي هبط إلى القسم الثاني.

يشرف على تدريب «كروتوني» جيوفاني ستروبا «52 عاماً»، الذي يقود الفريق منذ 2018، كما يوجد بجانب بن علي الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب «برشلونة» و«ميلان» الأسبق، وكان بن علي عنصراً مؤثراً في قيادة فريقه والعودة به إلى دوري الأضواء في إيطاليا، بعد أن تألق خلال الموسم الجاري.