47 هدفا فى بطولة كأس النجوم للأواسط

جانب من بطولة كأس النجوم للأواسط (فيسبوك)

تميزت مباريات أمس السبت في بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغره للأواسط بغزارة الأهداف، فالشباك اهتزت 47 مرة فى أربع مباريات بمعدل تهديفي ممتاز فاق 11 هدفا فى المباراة الواحدة.

جاءت أعرض نتيجة سجلت بفوز مركز المتفوقين على البلاغ بالرجبان بنتيجة (14/4)، وفى بقية النتائج فاز الوحده بالرحيبات على سليمان الباروني (9/1)، وشباب صرمان على سوف قراده (7/2)، وشباب العين بصرمان على جاره الشبية (9/1).

وتقام اليوم مباراتان بملعب الرحيبات، ويلتقي أواسط أكاديمية درج مع الانتصار بجناون، والتحدي بشكشوك مع متفوقي غوط الشعال.