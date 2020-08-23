تفوق ليبي فى دولي الجامعات

تفوق ليبي فى دولي الجامعات (فيسبوك)

توج المشروع المقدم من الليبي جهاد حمادي ومجموعته بجائزة ملتقى طلاب الجامعات الدولي الذى أقيم عبر الإنترنت وتواصل لثلاثة أيام، واستهدف 1500 مشارك مثلوا 105 دول.

وفى تصريح إلى «بوابة الوسط» قال جهاد حمادي «الحمد لله حقق المشروع الذى تقدمت به رفقة مجموعة مكونة من 12شخصا على جائزة الملتقى العالمي للجامعات».

وأضاف «مشروعنا تقدم بعدة حلول من بينها إقامة مسابقات رياضية شهرية غير تنافسية، بالإضافة إلى استبيانات شهرية لتقييم المسابقات وإبداء الملاحظات بشأنها وتقييم مدى نجاعة الأحداث الرياضية وأثرها على الصحة النفسية».

وأكمل «يجب إطلاق المشروع مع بداية السنة الدراسية للجامعات وينتهي بنهايتها».

واختتم «يمتاز بالمرونة وسهولة تطبيقه في أي دولة بالعالم وبالنسبة للجامعات التي تبتدئ فيها الدراسة في سبتمبر يكون اليوم العالمي للرياضة الجامعية موعد لإطلاق المشروع عن طريق استضافة مختصين في علم النفس لرفع الوعي لدى الطلاب وشرح مفصل على الأحداث الرياضية الشهرية».