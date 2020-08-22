أهداف بالجملة في كأس النجوم للقدم المصغرة

من بطولة النجوم للقدم المصغرة (فيسبوك)

انطلقت الخميس على ملعب الرحيبات بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة بمباراتين، حقق في المباراة الأولى أواسط الوحدة الرحيبات الفوز على ضيفه البلاغ بالرجبان، وبنتيجة عريضة وصلت إلى أحد عشر هدفًا مقابل هدف وحيد.

وفي المباراة الثانية تمكن غوط الشعال من تحقيق الفوز على الانتصار بجناون بنتيجة خمسة أهداف لثلاثة أهداف بعدما أدار مباراتي الافتتاح الحكمان رواد غومة وأسامة بركة.



وأمس الجمعة جرت ثلاث مباريات، فاز الباروني جادو على الوحدة الويفات (2/5) والنصر الزنتان على فريق الوادي (0/2) ومختلط ظاهر الجبل على الاعتصام بالرياينة (1/2).

وتقام اليوم السبت على ملعب الشبيبة صرمان ثلاث مباريات أيضًا المباراة الأولى تجمع فريق الشهيد سوف قرادة مع شباب صرمان وتعقبها مباراة شهداء عبدالجليل مع الكتيبة الزرقاء، وفي المباراة الثالثة الشبيبة صرمان يلتقي جاره شباب العين.

يشار إلى أن البطولة بمشاركة 22 فريقًا موزعة على أربع مجموعات وفي الدور الأول تتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية.