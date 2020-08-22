الترجي يعلن تعافي الهوني والدفع به أمام الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 أغسطس 2020, 04:54 مساء
الهوني في مباراة سابقة مع الترجي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي «الترجي» تعافي المحترف الليبي حمدو الهوني من الإصابة التي ألمت به في مباراة سابقة أمام فريق «مستقبل سليمان»، ومنحه الطاقم الطبي راحة سلبية لمدة 21 يوميًّا، بحسب صفحة نادي «الترجي» عبر «فيسبوك».

وسوف يعود الهوني في لقاء الدربي بين «الأفريقي» و«الترجي» يوم الأربعاء المقبل في ظل احتياج الجهاز الفني لجهوده الفنية في مباراة القمة التونسية.
 
المحترف الليبي حمدو الهوني يقدم مستويات جيدة مع فريقه، حيث سجل 5 أهداف من 13 مباراة وأسهم في صنع عديد الأهداف، وبغياب الهوني عن الفريق تعادل «الترجي» في آخر مبارياته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان