الترجي يعلن تعافي الهوني والدفع به أمام الأفريقي

الهوني في مباراة سابقة مع الترجي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي «الترجي» تعافي المحترف الليبي حمدو الهوني من الإصابة التي ألمت به في مباراة سابقة أمام فريق «مستقبل سليمان»، ومنحه الطاقم الطبي راحة سلبية لمدة 21 يوميًّا، بحسب صفحة نادي «الترجي» عبر «فيسبوك».

وسوف يعود الهوني في لقاء الدربي بين «الأفريقي» و«الترجي» يوم الأربعاء المقبل في ظل احتياج الجهاز الفني لجهوده الفنية في مباراة القمة التونسية.



المحترف الليبي حمدو الهوني يقدم مستويات جيدة مع فريقه، حيث سجل 5 أهداف من 13 مباراة وأسهم في صنع عديد الأهداف، وبغياب الهوني عن الفريق تعادل «الترجي» في آخر مبارياته.