صدور كتاب «النادي الأهلي تاريخ وأمجاد وبطولات»

صدر الأسبوع الماضي كتاب خاص بنادي الأهلي بنغازي يحمل عنوان «النادي الأهلي تاريخ وأمجاد وبطولات» وقد أُقيم بهذه المناسبة حفل بحسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».
الحفل جاء لتدشين هذا الكتاب بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمركز الإعلامي واللجنة الثقافية ورئيس رابطة المشجعين ولاعب الأهلي السابق عبدالفتاح الفرجاني.
كتاب «الأهلي» جاء عبر توثيق الصحفي عبد الباسط الشيخي، وبرعاية المركز الإعلامي واللجنة الثقافية بالنادي.
يحتوي الكتاب في الجزء الأول على سرد مفصل لتاريخ النادي من بداية التأسيس العام 1947 إلى العام 1968.
تأتي هذا كخطوة أولى من برنامج موسع من قبل مجلس الإدارة يستهدف توثيق تاريخ النادي طوال عقوده.