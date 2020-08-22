صدور كتاب «النادي الأهلي تاريخ وأمجاد وبطولات»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 أغسطس 2020, 04:50 مساء
حفل تدشين الكتاب (فيسبوك)

صدر الأسبوع الماضي كتاب خاص بنادي الأهلي بنغازي يحمل عنوان «النادي الأهلي تاريخ وأمجاد وبطولات» وقد أُقيم بهذه المناسبة حفل بحسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

الحفل جاء لتدشين هذا الكتاب بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمركز الإعلامي واللجنة الثقافية ورئيس رابطة المشجعين ولاعب الأهلي السابق عبدالفتاح الفرجاني.

كتاب «الأهلي» جاء عبر توثيق الصحفي عبد الباسط الشيخي، وبرعاية المركز الإعلامي واللجنة الثقافية بالنادي.

يحتوي الكتاب في الجزء الأول على سرد مفصل لتاريخ النادي من بداية التأسيس العام 1947 إلى العام 1968.

تأتي هذا كخطوة أولى من برنامج موسع من قبل مجلس الإدارة يستهدف توثيق تاريخ النادي طوال عقوده.

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