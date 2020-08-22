الدوري الليبي الممتاز قد يظهر في منتصف أكتوبر 2020

الدوري الليبي الممتاز قد يظهر في منتصف أكتوبر (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن اتجاهات مختلفة لإعادة مسابقة الدوري الليبي الممتاز في منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث أصبح انطلاق الموسم الجديد على المحك، شرط استقرار الوضع الصحي من أجل سلامة الجميع، لذا وضع اتحاد الكرة صيغة تنظيم المسابقة للأندية المشاركة، بعد اعتمادها رسميا من قبل لجنة المسابقات، ويتوقف شكل المنافسات إما بإقامة الدوري بنظام المجموعتين أو أربع مجموعات لصعوبة الحركة والتنقل على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم.

يأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أحمد أحمد تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان»، التي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، لتقام في يناير 2022، حيث ينافس «فرسان المتوسط»، ضمن المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لـ«كان 2021»، وتضم بجانب ليبيا منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، وتحديد موعد جديد لبطولة أمم أفريقيا للمحليين «الشان» التي تأهل لها «فرسان المتوسط» أيضًا، إلى جانب تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي عبر تقنية الفيديو لحسم عدد من الأمور، أبرزها مصير بطولات الأندية والمنتخبات، الأمر الذي سيمنح الاتحادات الأهلية فرصة قوية لاستعادة وممارسة نشاطاتها المعطلة، بعد توقف طويل ضرب دول العالم بسبب جائحة «كورونا».

الاتحاد الليبي تحرك بشأن نيته ورغبته في إقامة وانطلاق الموسم الكروي الجديد ومن ثم الخروج من أزمة تهديد الاتحاد الأفريقي «كاف» باستبعاد الأندية الليبية من بطولات أفريقيا الموسم المقبل لتجاوز المدة المسموح بها لغياب المسابقات المحلية، لذا جاءت المساعي لوضع حد لحالة الركود الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية لتتحرك المياه الراكدة وتنتعش الأجواء ويعود الحديث عن الصيغة والكيفية المناسبة التي ستكون عليها النسخة الكروية في الموسم الجديد، حيث لاقت هذه الرغبة وقوبلت بشيء من الارتياح من الوسط الرياضي في ليبيا، خاصة بعد حالة الهدوء والانفراجة التي حصلت مؤخرًا، ومن بينها توقف الحرب وقرب زوال جائحة كورونا وانطلاق واستئناف أغلب البطولات العربية والأوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.

كل هذا حفز وشجع الجميع على العودة إلى الملاعب وأجوائها التنافسية ويكاد يكون هناك شبه إجماع على العودة لإقامة الدوري بنظام المجموعتين أو الأربع لصعوبة الحركة والتنقل على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم، وينتظر أن يكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الفترة القريبة المقبلة تفاصيل وخارطة طريق رحلة العودة لاستئناف النشاط الكروي.

الدوري الليبي لكرة القدم العريق الذي انطلقت طبعته ونسخته الكروية الأولى قبل أكثر من نصف قرن وتحديدًا في الموسم الرياضي 63 – 64 لم يعرف الاستقرار ولم يهدأ له بال ولا حال طوال تاريخه ورحلته الطويلة الشاقة، فعرف تقلبات وعثرات عديدة، كما شهد مواسم مثيرة وفترات ذهبية زاهية وأخرى عجاف، توقف خلالها الموسم الكروي وتعثر عدة مرات وتوقف عند منتصف المشوار وتعرض للتوقف والإلغاء في منتصف الطريق كان آخرها الموسم الماضي الذي توقف على مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الموسم الكروي للتوقف والإلغاء، حيث سبق أن توقف أواخر السبعينات لأول مرة لأكثر من ثلاث سنوات مرت عجاف على كرة القدم الليبية لم ينقذها من التوقف وينفض عن ملاعبها غبار الزمن سوى استضافة بلادنا بطولة أمم أفريقيا 1982، حيث عادت بعدها عجلة الموسم الكروي للدوران.

ها هو الموسم المنقضي يتوقف منذ شهر أبريل الماضي ويتعرض للإلغاء ويطول معه الانتظار لتأتي وتلوح بارقة الأمل والضوء في آخر النفق، وهذا الانتظار الطويل والممل لم يتحمله الكثير من لاعبينا المحليين طويلًا، حيث حزموا حقائبهم وتوجهوا لخوض تجارب احترافية خارج الديار بدول الجوار لإنقاذ مستقبلهم الكروي ومصيرهم المجهول بالملاعب المحلية في موسم الهجرة الجماعية خارج الملاعب والديار حتى إن العدد تجاوز الخمسين لاعبًا.

ومنذ شهر فبراير 2011، وعلى مدى قرابة تسع سنوات، لم يقم ويكتمل الموسم إلا في ثلاث نسخ فقط أُقيمت في تسع سنوات، وهو رصيد قليل وضئيل، حيث التهمت سنوات الضياع الكثير من أعمار لاعبينا المحليين من أبناء هذا الجيل الذين لم يستمتع الكثير منهم بالكرة ومنافساتها ولم يتذوق حلاوة وطعم اللعب أمام الجماهير الرياضية التي غابت عن المدرجات طوال المواسم الماضية، تاركة اللاعبين يلعبون أمام مدرجات صامتة لا صوت ولا صدى يعلو بين جنباتها.

عقب أحداث فبراير العام 2011 توقف الموسم الرياضي 2010 - 2011 للمرة الثانية في تاريخه قبل ختام مرحلة الذهاب، وهو الموسم الذي أُقيم بمشاركة ستة عشر فريقًا، ثم توقف الموسم الكروي للمرة الثالثة ولم يستأنف إلا بعد أكثر من عامين في شهر سبتمبر العام 2013 بإقامة الموسم الرياضي 2013 – 2014 بنظام المجموعتين وبمشاركة ستة عشر فريقًا، وتوج بلقبه فريق «الأهلي طرابلس» بعد أن أُقيمت مرحلة التتويج باللقب بنظام الدور السداسي، ثم أُقيم الموسم الذي يليه والثاني تواليًا، وهو الموسم الرياضي 2015 – 2016 بمشاركة 21 فريقًا وزعت على مجموعتين، وتوج بلقبه فريق «الأهلي طرابلس» للموسم الثاني على التوالي، وتوقف بعدها الموسم الكروي للمرة الرابعة في تاريخه منذ شهر يونيو 2016 وأُلغى الموسم الذي يليه وهو الموسم 2016 – 2017 ثم عاد الموسم الكروي إلى نشاطه بعد غياب وتوقف دام أكثر من عام ولم يعد إلا في شهر أغسطس 2017 بإقامة الموسم الرياضي 2017 – 2018 بمشاركة 28 فريقًا وُزعت على أربع مجموعات، وهو رقم قياسي، وتوج فريق «النصر» بلقبه.