مدينة الأبيار تحتضن دورة أساسيات الإعلام الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 أغسطس 2020, 03:59 مساء

تنطلق في مدينة الأبيار، اليوم السبت 22 أغسطس، دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي يقيمها ويشرف عليها مكتب الإعلام والتوثيق باللجنة الأولمبية الليبية، وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة عديد الإعلاميين الرياضيين من مدينة الأبيار.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية فإن الدورة يحاضر فيها نخبة من الأساتذة المختصين.

وقد أكد الإعلامي فوزي المنفي، مشرف الدورة، تكامل استعداد المدينة لاحتضان هذه الدورة التي تأتي ضمن برامج مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية في تدريب وتطوير القدرات الإعلامية الرياضية في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وعبر فوزي المنفي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة الأولمبية الليبية في هذا المجال، وتمنى أن تتواصل مثل هذه المبادرات التي من المؤكد أنها ستعود بالنفع الكبير على المتدربين.

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