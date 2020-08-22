وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 أغسطس 2020, 02:00 مساء
عبد الله أبو رقيبة (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت جماهير الكرة الليبية ونادي «الأهلي طرابلس» نجمها السابق عبد الله أبو رقيبة، حيث انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلًا.

أبو رقيبة إلى جانب كونه رياضيًّا قديمًا، فهو صحفي، وقد كتب في عديد الصحف المحلية، وله العديد من الإسهامات في التواصل الاجتماعي بين الأجيال.

وقد تقدم الرياضيون القدامى بالنادي الأهلي والجماهير الرياضية بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى الأسرة الرياضية كافة، وإلى الأسرة الأهلاوية وإلى أسرة أبو رقيبة في وفاته، سائلين الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

لعب أبو رقيبة في «الأهلي طرابلس» خلال فترة الستينات ولعب لمنتخب طرابلس والمنتخب الوطني، وكان ناشطًا اجتماعيًّا وأحد أبرز رموز العمل الخيري والتطوعي في طرابلس والكاتب والمهتم بالتوثيق الرياضي وأبرز المؤسسين لجمعية الرياضيين القدامى في منتصف التسعينات.

عبد الله أبو رقيبة وسط زملاء الملاعب (أرشيفية : الإنترنت)
عبد الله أبو رقيبة وسط زملاء الملاعب (أرشيفية : الإنترنت)
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