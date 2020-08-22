55 عاماً على تأسيس «الاتحاد المصراتي»

احتفلت أسرة نادي «الاتحاد المصراتي»، السبت الماضي، بذكرى مرور 55 عاماً على تأسيس النادي العريق الذي تأسس وظهر إلى النور رسمياً في الخامس عشر من شهر أغسطس من العام 1965، حيث أحيا جماهير وعشاق النادي هذه المناسبة السعيدة بإقامة احتفالية كبرى شملت إقامة مباراة استعراضية في كرة القدم بين فريق الموسم الرياضي 1999 – 2000 وهو الفريق والجيل الذي ساهم في أول صعود للفريق إلى ملاعب الدوري الممتاز مع آخر جيل أسهم في عودة الفريق إلى الدوري الممتاز للمرة الثانية في تاريخه في الموسم الرياضي 2016 – 2017 كما تلقت أسرة ومجلس إدارة النادي العريق جملة من رسائل التهاني والتبريكات من عديد الشخصيات الرياضية والأندية الرياضية من مختلف ربوع ليبيا التي حرصت على مشاركة النادي مناسبته البهيجة لعل أبرزها رسالة التهنئة الرقيقة التي جاءته من جاره ومنافسه التقليدي فريق «السويحلي» التي تنم عن الروح الرياضية العالية وعمق العلاقة الوطيدة التي تجمع الناديين العريقين.

الحكاية من البداية

يعود تأسيس النادي إلى الخامس عشر من شهر أغسطس العام 1965 حين تأسس تحت اسم نادي «الاتحاد المصراتي» وشارك الفريق لأول مرة في بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 65 – 66 وكان يضم وقتها نخبة من اللاعبين المميزين أمثال نورالدين أبوغرسة وحسين اغليو وعبد الله محجوب ومحمد قرمان ومحمد أبوشعالة ومحمد بيترو.

وفي العام 1972 بعد صدور قرار الدمج ومنع ازدواجية الأسماء بقي أبناء النادي يحاولون العودة بالنادي لاسمه الأصلي «الاتحاد المصراتي» لكن لإصرار السلطات على قرارها بعدم ازدواجية الأسماء أعيد وتم إشهار النادي باسم «الحياد» على وزن الاتحاد مع سنة 1974 مع الاحتفاظ بشعار وغلالة «الاتحاد المصراتي» وبنفس الاشخاص الذين ساهموا في افتتاح النادي سنة 1965.

أول صعود للممتاز

صعد الفريق للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه في الموسم الرياضي 99 – 2000 بقيادة المدرب الوطني إبراهيم المحجوب وخاض الفريق أولى مبارياته في الموسم يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يناير العام 2000 وفقد نتيجة أولى مبارياته رسمياً أمام فريق «الاتحاد» بهدفين لصفر بملعب مدينة الخمس.

نال الفريق وتحصل على بطولة بلدية مصراتة لفرق دوري الدرجة الثانية عدة مواسم، كما خاض غمار تصفيات الصعود في عديد المواسم وتعاقب على تدريب الفريق عديد المدربين المحليين والعرب أمثال عبد الله شكشاكة ومحمود الضراط وعبد الله بوشحمة وإبراهيم المحجوب وعيسى مخلوف وإبراهيم السباعي ومحمد التكالي، إلى جانب التونسي علي النابلي والمنصف بن سعيد ومحمد الجابرية ولطفي اجبارة، ومن الجزائر صالح مسعود ومحمد بشير عتير والجزائري الطيب أبوحفص.

عودة ثانية للأضواء

ظهر فريق «الاتحاد المصراتي» مرة أخرى في الموسم الرياضي 2017 - 2018 في ملاعب الدوري الليبي الممتاز، وللمرة الثانية في تاريخه بألوانه البيضاء والخضراء بعد أن قاده لدوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه مدربه الوطني إبراهيم محجوب، ولعب الفريق ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق «الاتحاد» و«السويحلي» و«الشط» و«الأولمبي» و«الترسانة» و«الشرارة»، وحل الفريق في المرتبة الرابعة بعد أن خاض اثنتي عشرة مباراة، سجل خلالها الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في ست مباريات، وفقد نتائج ثلاث مباريات وجمع من النقاط خمس عشرة نقطة.