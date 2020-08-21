«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»

لاعب كروتوني أحمد بن علي خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي «كروتوني» الإيطالي رغبته القوية في تجديد عقد لاعبه المحترف الليبي أحمد بن علي لمدة ثلاثة مواسم جديدة مقبلة، حيث ترجمت إدارة النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشيو» ذلك على أرض الواقع، عبر تقدم عرض رسمي، بهدف قطع الطريق على إدارة نادي «بارما» التي تسعى لضم الجناح الدولي الليبي، إلا أن إدارة «كروتوني» تسعى بكل قوة لبقاء بن علي، خصوصا بعد دوره المميز في المساهمة نحو تأهل الفريق للدوري الممتاز، مستثمرا خبراته في الدوري الإيطالي، بعد أن مثل نادي «بيسكارا» في السابق أيضا.

وفي يوليو الماضي، نجح الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي «28 عاما» في الصعود مع فريقه «كروتوني» إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشيو» في الموسم المقبل، بفوزه الكبير على مضيفه «ليفورنو» بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 36 للمسابقة، ليحجز «كروتوني» المقعد الثاني قبل جولتين على النهاية، بعد أن ظفر «بينيفينتو» بالمقعد الأول قبل عدة أسابيع بالفعل، وسيلعب «كروتوني» موسمه الثالث في الدوري الإيطالي الممتاز بعد 2016-2017 الذي أنهاه في المركز 17، و2017- 2018 الذي أنهاه في المركز 18، وبالتالي هبط إلى القسم الثاني.

يشرف على تدريب «كروتوني» جيوفاني ستروبا «52 عاما»، الذي يقود الفريق منذ 2018، كما يوجد بجانب بن علي الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب «برشلونة» و«ميلان» الأسبق، وكان بن علي عنصرا مؤثرا في قيادة فريقه والعودة به إلى دوري الأضواء في إيطاليا، بعد أن تألق خلال الموسم الجاري، كما شارك بن علي في سبع وعشرين مباراة هذا الموسم، سجل خلالها سبعة أهداف كما صنع هدفا واحدا مما وضعه في المركز الثاني لهدافي الفريق خلف النيجيري نوانكو، مساهما في جمع «كروتوني» خمسا وستين نقطة قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.

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من جانبه أكد مدرب «كروتوني» جيوفاني ستوربا جدارة لاعب «فرسان المتوسط» وأشار إلى أن بن علي جوهرة في ملاعب إيطاليا وهو الأمر الذي لطالما لمسه في مستواه في تجارب احترافه مع «بريشيا» و«باليرمو» و«بيسكارا» قبل أن يستقر مع «كروتوني»، حيث كشف بعض الصحف الإيطالية اكتمال المفاوضات التي تجرى بين «بارما» وبن علي، وكشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، الذي يعمل في شبكة «سكاي سبورت» بنسختها الإيطالية، أن المدير الرياضي لنادي «بارما» دانييل فاجيانو قدم عرضا تضمن صفقة لمدة أربعة مواسم لبن علي، مؤكدا أن بن علي لن يجدد عقده مع «كروتوني» الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.

كما أكد دي ماريزيو أن اللاعب الليبي على بعد خطوة واحدة من العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد تجارب سابقة في ناديي «بيسكارا» و«بريشيا»، في المقابل لم يعلن بن علي موقفه النهائي بعد، في الوقت الذي لم يدلِ فيه بأي تصريحات حول مستقبله وإمكانية رحيله عن فريقه الحالي، وهو الذي انضم إليه في يونيو العام 2018، قادما من صفوف «بيسكارا»، في صفقة بلغت نحو 1.5 مليون يورو.

سعر أحمد بن علي تضاعف حاليا، بعد صعود فريقه «كروتوني»، ومساهمته في تحقيق الإنجاز بقوة، بحسب موقع «ترانسفير» الشهير والمتخصص في رصد القيمة التسويقية لجميع لاعبي العالم، حيث بدأ سعر بن علي يصل إلى ثلاثة ملايين يورو، وهو الأمر الذي سيضعه أي نادٍ كحد أدنى في التفاوض معه، بعد أن نجح بن علي في تجربته الاحترافية، فسبق ودخل مع فريقه السابق «بيسكارا» ضمن التشكيلة المثالية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي «السيريا B»، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه في البطولة، واستطاع بن علي أن يمنح فريقه الأفضلية في مناسبات عدة، لتشيد به أشهر الصحف الإيطالية في عالم كرة القدم، بعدما قدم مباريات رائعة.

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سبق وكتبت عنه جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت»، وعنونت: «بن علي يجعل فريقه السابق يبكي وينقذ كروتوني الذي كان في سلم الترتيب أحد فرق المؤخرة»، كما أشادت الجريدة بالثنائية التي حققها اللاعب أمام فريقه «بيسكارا» الذي تألق معه في الموسم قبل الماضي عندما كان في «السيرياA» وتشير أيضا إلى أن بن علي انتشل «كروتوني» من القاع إلى القمة في جدول المسابقة، وضرب شباك فريقه السابق بثنائية رائعة دون رحمة، كما قالت إن بن علي قدم كل شيء في المباراة بشكل أكثر من رائع ليخسر «بيسكارا» بثلاثية ثقيلة، بعدما سجل زميله جيوفاني كروشاتا الهدف الثالث الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة، خلال لقاء سابق جمع فريقي «بيسكارا» و«كروتوني»، فى حين أشار موقع «سكاي سبورت» إلى أن اللاعب الليبي سهل مهمة فريقه، أما جريدة «سبورت ميديا» فقد وصفت اللاعب الدولي الليبي بـ«البطل».

كان بن علي اُختير كأفضل لاعب في «كروتوني» الإيطالي لموسم «2018-2019»، وجاء هذا الاختيار خلال تصويت أُقيم على الصفحة الرسمية للنادي الإيطالي الناشط في دوري الدرجة الثانية الايطالي، عبر «فيسبوك»، حيث حل بن علي أولا في التصويت بعد أن جمع 6425 صوتا، متفوقا على المهاجم النيجيري نوانكو سيمي والحارس أليكس، وبدأ بن علي مشواره الكروي من بوابة ناشئي «مانشستر سيتي» في الفترة من 2010 إلى 2012 ولعب في الدوري الإيطالي موسما مع «بريشيا» ما بين 2012 و2015، وانتقل للعب لـ«باليرمو» موسم 2015-2016، وأعاره «باليرمو» لفريق «بيسكارا» في الفترة بين 2015 و2018، قبل الانضمام لـ«كروتوني».

إلا أن بن علي كان النقطة المضيئة في «بيسكارا» وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة في 33 مباراة خاضها مع فريقه قبل أن يهبط، وكان اللاعب محط أنظار الأندية، ومن بينها أندية إيطالية وإنجليزية، وكتب اسمه في التاريخ كأول ليبي يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما سجل بن علي في مباراة فريقه أمام «روما» هدفا تاريخيا بتسجيله الهدف 488، وهو أعلى رقم تصل إليه جولة منذ رفع عدد الأندية إلى 20 ناديا.