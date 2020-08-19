مدربان من ليبيا يجتازان دورة الدراجات العربية بنجاح

الاتحاد العربي للدراجات (إنترنت)

اجتاز مدربان من ليبيا دورة حكام دراجات الطريق التي أشرف عليها الاتحاد العربي للدراجات، وهما رمزي الحاسي ونجح بتقدير جيد جدا بدرجة 87، وعبدالله المالطي بتقدير مقبول بدرجة 66، فيما أخفق حكم ليبيا الثالث فتحي التونسي «الطيب» في اجتياز الامتحان بحصوله على 47 درجة.

يشار إلى أن دورة مدربي دراجات الطريق العربية حضرها 45 مشاركًا تقدم منهم للامتحان 39 مشاركا، نجح منهم 32 مشاركا بنسبة نجاح 82%.

وجاءت التراتيب الثلاثة الأولى على النحو التالى:

تحصل على أول الترتيب المدرب العراقي سجاد جواد كاظم، وجاء ثانيا السوري إبراهيم السخني، وثالث الترتيب الإماراتي يأمن الشبلي.