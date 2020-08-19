فرسان عمر المختار يهيمنون على حواجز ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 06:00 مساء
أحد رموز فروسية قفز الحواجز الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

نظمت مدرسة فيض لرياضة الفروسية ببنغازي دوري تنشيطيا في فروسية قفز الحواجز على ميدان الفقيد حسن الشين، بمشاركة فرسان من المدرسة ونادي عمر المختار للفروسية والمدرسة الحديثة.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي التابع لنشاط الفروسية سالم العبار، لـ«بوابة الوسط»، جاءت النتائج النهائية للناشئين والكبار على النحو التالي: 

توج الفارس نجيب المجبري من نادي عمر المختار مع الفرس بلقيس ببطولة مباراة أخطاء وزمن للكبار بعد اجتيازه الحواجز دون أخطاء وفي زمن 42 ثانية، وجاء ثانيا الفارس محمود البدري مع الفرس «تاليدا» اجتاز هو الآخر الحواجز دون أخطاء وفي زمن 47:85، وعاد البدري، وحقق الترتيب الثالث مع الفرس ماتهاب ثانية بعد اجتيازه الحواجز دون أخطاء وفي زمن 51:59 ثانية، ورابع الترتيب للفارس أمحمد الحمروش مع الجواد برهان، اجتاز الحمروش المسلك بأربعة أخطاء وفي زمن 45:57 ثانية.

يذكر أن الفرسان الفائزين بالتراتيب الأربعة من نادي عمر المختار للفروسية البراء الكوافي بطلا للناشئين، وتوج الفارس البراء الكوافي من نادي عمر المختار مع الجواد لهيب بطلا لمباراة الوقت المثالي للناشئين بعد اجتيازه الحواجز دون أخطاء وفي زمن 54:65 ثانية، وجاء ثانيا الفارس عمر الحمروش من نادي عمر المختار مع الجواد لهيب بعد اجتيازه الحواجز، دون أخطاء وفي زمن 50:75 ثانية، وثالث الترتيب للفارس عبدالرحمن فريد  من نادي عمر المختار مع الفرس قسواء، اجتاز الحواجز أيضا دون أخطاء وفي زمن 50:62 ثانية. 

ورابع الترتيب للفارس سراج القداري من نادي عمر المختار مع الفرس العنود، اجتاز أيضا الحواجز دون أخطاء و في زمن 47:21 ثانية، وخامس الترتيب للفارس وسام الجحاوي من نادي عمر المختار مع الفرس وردة المختار، اجتاز المسلك بأربعة أخطاء وفي زمن 58:25 ثانية.

وحل سادسا الفارس مالك بوكر من نادي عمر المختار مع الفرس تفاحة، اجتاز الحواجز بأربعة  أخطاء وفي زمن 56,88 ثانية، وسابع الترتيب للفارس إمام بو حجر من نادي عمر المختار مع الفرس تفاحة، اجتاز الحواجز بمجموع 4 أخطاء وفي زمن 56:03 ثانية، وحل ثامنا الفارس عبدالرؤوف الحوتي من مدرسة فيض مع الفرس فيض، اجتاز المسلك بمجموع أربعة أخطاء وفي زمن 55:66 ث.

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