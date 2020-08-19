اقتراح جديد يهم انتخابات اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 02:40 مساء
المدرب الوطني السابق لخليج سرت محمد إسماعيل (تصوير- الصديق الأحمر)

طالب المدرب السابق لـ«خليج سرت» واللاعب السابق محمد إسماعيل، بضرورة رفع سقف مبلغ الراغبين في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي في الانتخابات المقبلة.
 
وقال إسماعيل في منشور له عبر «فيسبوك» إنه يقترح دفع مبلغ 30 ألف دينار لاترد واستبعاد كل مترشح لا تنطبق عليه الشروط واستبعاد كل من ترشح في السابق وفشل في تسيير اللعبة.

وأكد أن سبب عدم إفراز اتحاد كرة قوي هو موضوع  تساوي الأندية في التصويت، حيث إن ناديًّا له تاريخ وبطولات يتساوى بنفس الصوت مع نادٍ مغمور، وهي اللائحة التي يجب أن تعدل خدمة لكرة القدم الليبية.

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