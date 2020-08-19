الوحدة يواجه البلاغ في افتتاح كأس نجوم الكرة المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 02:33 مساء

أكد عضو اللجنة المشرفة على بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة للأواسط طارق غومه، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن البطولة ستنطلق غدًا الخميس على ملعب مظينة الرحيبات ومباراة الافتتاح ستجمع «الوحدة» الرحيبات وضيفه «البلاغ» بالرجبان وتعقبها على نفس الملعب المباراة الثانية وتجمع «المتفوقون» مع «الانتصار» بجناون.

وأضاف غومه  أن يوم الجمعة ستقام ثلاث مباريات على ملعب الرياية؛ المباراة الأولى تجمع «النصر الزنتان» مع «الوادي الحي» وتعقبها مباراة «الوحدة الزنتان مع «شباب القنة» بئر الغنم وفي المباراة الثالثة يلتقي «الاعتصام» الرياينة مع «مختلط بلدية ظاهر الجبل».

وأكمل «تقام السبت على ملعب الشبيبة صرمان ثلاث مباريات أيضا المباراة الاولي تجمع فريق الشهيد سوف قرادة مع شباب صرمان ويعقبها مباراة شهداء عبدالجليل مع الكتيبة الزرقاء وفى المباراة الثالثة الشبيبة صرمان يلتقى جاره شباب العين».

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 22 فريقا موزعه على أربع مجموعات وفى الدور الأول تتبارى كل مجموعه فيما بينها من نصف دوري ويتأهل اول وثان كل مجموعه للدور الثماني.

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