نتائج بطولة ليبيا للمواي تاى عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 01:56 مساء
جانب من منافسات الملاكمة فرع المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت الاتحاد الليبي للبوكسينغ عن نتائج بطولة ليبيا للمواي تاي عبر الإنترنت، والتي شهدت مشاركة 100 لاعب، وجاءت النتائج النهائية لمختلف الفئات على النحو التالي:

1- فئة الزهور ذكور 5/7 سنوات
توج بالذهبية جهاد أحمد زيدان نادي المدينة بنغازي برصيد 8 درجاتن ونال الفضية مراد وليد بروين نادي التحرير برصيد 7 درجات، والبرونزية لمالك جمعة عمر نادي التحرير 5.8 درجة، وحل رابعا صهيب أحمد شلاوح نادي زناته 5.6 درجة، وخامسا مازن لطفي الفروج نادي صقور كشلاف بدرجة 5.5، والخامس مكرر مجد عبدالحكيم الشيباني نادي التحرير بدرجة 5.5.

2- فئة الزهور بنات
توجت بالميدالية الذهبية اللاعبة رنا وليد بريون نادي التحرير بدرجه 5.6، ونالت الفضية نور عبدالسلام شلاوح نادي زناته بدرجه 5.5.

3- فئة البراعم 8-10 سنوات – ذكور
توج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد شلاوح نادي زناتة بدرجه 8.6، ونال الفضية اللاعب عدي رابح عبيدي من أكاديمية الخمس بدرجه 8.5، والبرونزيه للاعب أيمن الدروقي أكاديمية الخمس    بدرجه 7.8، وجاء رابعا اللاعب المنتصر بالله برباش نادي زناتة بدرجة 7.3، وخامسا المعتز بالله برباش نادي زناتة وحصل على 7 درجات.

4- فئة البراعم
توج بالميدالية الذهبية اللاعب عبدالمالك شلاوح نادي زناته برصيد 9 درجات، ونال الفضية اللاعب عبدالرحمن الهرمة نادي زناتة بدرجة 8.8، والبرونزية للاعب عبدالرؤوف بوحوية قاعة الشيخ الشهداء 8.8 درجة، والبرونزية للاعب محمد شلاوح نادي زناتة بدرجة 8.6، والثالث مكرر عبدالمهيمن شلاوح نادي زناتة 8.6 درجة، وجاء رابعا أنس عبدالعاطي الهرمة نادي زناتة بدرجة 8.5، والرابع مكرر علي رفعت العلواني نادي زناتة 8.5 درجة.

5- فئة الشباب من 15 / 17عاما
توج بالذهبية اللاعب عبدالرؤوف الشريف ساسي قاعة شيخ الشهداء بدرجة 8.8، ونال الفضية اللاعب عادل خالد الدروقي أكاديمية الفنون الخمس بدرجة 8.3 والبرونزية للاعب مصطفى رمضان البرغتي نادي مدينة بنغازي بدرجة 8.1، والثالث مكرر محمد خالد التكبالي نادي زناتة بدرجة 8.1، وحل رابعا سيف الدين أبوبكر مفتاح نادي مدينة ببنغازي بدرجة 7.8، وخامسا محمد حسين الفروج نادي الصقور كشلاف بدرجة 7.6، والخامس مكرر عبدالباري محمد الزمبري نادي الخمس بدرجة 7.6.

6- فئة الناشئين
توج بالميدالية الذهبية اللاعب مصطفى رمضان البرغتي نادي مدينة بنغازي.

7 - فئة الكبار 18-40 سنة
توج بالذهبية اللاعب عبدالحفيظ الهاشمي الصيد نادي القرقني بدرجة 8.8، ونال الفضية اللاعب محمد صالح اشتيوي قاعة شيخ الشهداء بدرجة 8.6، والبرونزية للاعب محمد عبدالسلام العوامي قاعة شيخ الشهداء بدرجة 8، والثالث مكرر موسى مسعود البوسيفي قاعة شيخ الشهداء بدرجة 8.

8- فئة الماستر
توج بالميدالية الذهبية اللاعب وليد محمد بريون نادي التحرير بدرجة 8.

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