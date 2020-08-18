فتح الانتساب في عضوية النصر

نادي النصر. (إنترنت)

أعلنت اللجنة المكلفة بنادي النصر، البدء في فتح باب الانتساب لعضوية الجمعية العمومية بالنادي، اعتبارا من أمس، ويقفل باب الانتساب بنهاية يوم الإثنين 31 أغسطس.

ونوهت اللجنة في بيان لها، بأنها لن تقبل طلبات للعضوية بعد هذا التاريخ، وأنه على الراغبين في التسجيل سرعة التوجه إلى مقر النادي في البركة، حسب المركز الإعلامي مصحوبين بالمستندات التالية:

1- الرقم الوطني للمنتسب.

2- الهوية الشخصية للمنتسب.

3- عدد «1» صور شخصية للمنتسب.

4- تسديد رسوم الانتساب «12 د.ل» لكل منتسب جديد.

5- تسديد «6 د.ل» لمن يملك بطاقة عضوية سابقة.

وأوضحت اللجنة أنها ستكون موجودة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا.