أم الجرسان تشهد قرعة بطولة كأس النجوم للأواسط

منافسات سابقة في الأواسط (فيسبوك)

جرت، بمدينة أم الجرسان بالجبل الغربي، قرعة بطولة كأس النجوم للأواسط بمشاركة 22 فريقًا وُزِّعت إلى أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: «الوحدة» الرحيبات و«البلاغ» الرجبان و«الباروني» جادو و«الوحدة» الويفات و«المتفوقون» و«غوط الشعال 2».

المجموعة الثانية: «المتفوقون» و«غوط الشعال 1» و«الانتصار» بجناون و«التحدي» بشكشوك و«شباب طمزين» و«أكاديمية درج الرياضية».

المجموعة الثالثة: «ملعب الرياينة» و«الاعتصام» بالرياينة و«مختلط البلدية» و«ظاهر الجبل» و«الوحدة» الزنتان و«القنة» ببئر الغنم و«النصر» الزنتان و«الوادي» بوادي الحي.

المجموعة الرابعة: «الشبيبة صرمان» و«شهداء عبد الجليل» جنزور و«شباب صرمان» وفريق «الشهيد قرادة» بالقلعة و«الكتيبة الزرقاء» و«شباب العين».

يشار إلى أن مباريات المجموعتين الأولى والثانية ستقام على ملعب الرحيبات، والمجموعة الثالثة على ملعب الرياينة والمجموعة الرابعة على ملعب الشبيبة صرمان.